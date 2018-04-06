Бизнесмен из Екатеринбурга осужден на 5,5 лет за похищение директора фирмы, которой задолжал

5 лет 6 мес. проведёт в колонии 59-летний бизнесмен из Екатеринбурга , заказавший похищение директора фирмы, которой он задолжал 600.000 рублей. Задержали его после инсценированного похищения женщины и ее дочери. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ и на официальном сайте СКР по Свердловской области.

Следствие и суд установили, что в 2015-2016 годах при осуществлении предпринимательской деятельности, подсудимый задолжал генеральному директору— руководительнице другой коммерческой структуры более 600 тысяч рублей. Чтобы женщина отказалась от требований возврата долга, подсудимый решил похитить её и её взрослую дочь. Для выполнения этого замысла он нанял ранее незнакомого мужчину, попросив его похитить двух женщин за денежное вознаграждение. Мужчина согласился, но затем обратился в полицию с сообщением о готовящемся преступлении.