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Бизнесмен из Екатеринбурга осужден на 5,5 лет за похищение директора фирмы, которой задолжал
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Бизнесмен из Екатеринбурга осужден на 5,5 лет за похищение директора фирмы, которой задолжал 

Парламентская газета 19 минут назад
Фото: Парламентская газета
5 лет 6 мес. проведёт в колонии 59-летний бизнесмен из Екатеринбурга, заказавший похищение директора фирмы, которой он задолжал 600.000 рублей. Задержали его после инсценированного похищения женщины и ее дочери. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ и на официальном сайте СКР по Свердловской области.
Следствие и суд установили, что в 2015-2016 годах при осуществлении предпринимательской деятельности, подсудимый задолжал генеральному директору— руководительнице другой коммерческой структуры более 600 тысяч рублей. Чтобы женщина отказалась от требований возврата долга, подсудимый решил похитить её и её взрослую дочь. Для выполнения этого замысла он нанял ранее незнакомого мужчину, попросив его похитить двух женщин за денежное вознаграждение. Мужчина согласился, но затем обратился в полицию с сообщением о готовящемся преступлении.
Суд приговорил подсудимого к наказанию в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
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