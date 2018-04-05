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В администрации Кирова прошли обыски по делу о растрате бюджетных средств
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В администрации Кирова прошли обыски по делу о растрате бюджетных средств 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 апр — РИА Новости. Обыски проводились в здании администрации города Кирова в рамках расследования уголовного дела по факту нецелевого расходования бюджетных денежных средств в особо крупном размере в четверг, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
По версии следствия, неустановленные должностные лица в период с 2015 по 2016 год расходовали бюджетные средства, предназначенные для оказания муниципальной услуги по присмотру и уходу за детьми в дошкольных образовательных учреждениях Кирова, на другие цели. Предварительный ущерб городскому бюджету составил не менее 9 миллионов рублей.
"Сегодня в рамках расследования уголовного дела в городском департаменте образования, а также в Центре ресурсного обеспечения проведены обыски с целью обнаружения документов, в том числе на электронных носителях, содержащих сведения о совершенном преступлении", — говорится в сообщении регионального СУ СК.
Ранее сотрудниками СУ СКР по Кировской области были проведены обыски в МКУ «Комбинат продовольственного и социального питания», а также в МКУ «Централизованная бухгалтерия».
В ходе обысков изъята необходимая документация, на основе которой назначена судебная бухгалтерская экспертиза, по результатам которой будет установлена конкретная сумма денежных средств, потраченных на цели, не соответствующие условиям их получения, а также будут установлены должностные лица департамента образования и подведомственных ему учреждений, допустившие нецелевое расходование денежных средств.
Расследование уголовного дела продолжается.
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