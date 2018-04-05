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В Самаре мужчина облил кассу АЗС горючей жидкостью и потребовал деньги
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В Самаре мужчина облил кассу АЗС горючей жидкостью и потребовал деньги 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В Самаре задержан подозреваемый в разбойном нападении на работников автозаправочной станции, сообщает заместитель начальника отдела информации Ольга Шелест.
Разбойное нападение на сотрудников автозаправочной станции, расположенной на улице Дачной в Самаре, было совершено 30 марта. Примерно в 16:30 один из посетителей автозаправки, угрожая облить окно кассира горючей жидкостью, потребовал отдать ему имеющуюся наличность. Когда мужчина выполнил свои намерения, для предотвращения последующих опасных действий агрессивного злоумышленника, работники АЗС отдали ему 11 тысяч рублей. Со своей добычей нападавший скрылся.
Полицейские, опросив с персонал автозаправочной станции и просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили приметы нападавшего. Ориентировку направили всем наружным службам полиции. Кроме того, были организованы мероприятия по отработке путей отхода злоумышленника, в том числе с использованием служебно-розыскной собаки, а сотрудники уголовного розыска приступили к проверке лиц ранее попадавших в поле зрения правоохранителей.
Вскоре поступило сообщение о том, что на улице Мориса Тореза экипаж дорожно-патрульной службы по ориентировке задержал предполагаемого злоумышленника. Им оказался 47-летний житель Самары. По данным полиции мужчина ранее к уголовной ответственности не привлекался, но вел асоциальный образ жизни.
В настоящее время по статье «Разбой» Уголовного кодекса Российской Федерации возбуждено уголовное дело.
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