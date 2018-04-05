Полицейские задержали в Подольске одну из подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью на 15 млн руб. 

Сотрудники полиции задержали в Подольске женщину по подозрению в мошенничестве на сумму более 15 млн руб., сообщила Агентству городских новостей «Москва» начальница пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Сотрудниками УМВД России по городскому округу Подольск по подозрению в совершении мошеннических действий установлены две жительницы Серпуховского района в возрасте 49 и 54 лет. Злоумышленницы предлагали гражданам помощь в приобретении недвижимости по выгодным ценам, благодаря якобы существующим знакомствам в государственных регистрационных органах. После чего, введя потерпевших в заблуждение и выдав расписку, завладевали их денежными средствами и скрывались.
Одной из подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — рассказала Т. Петрова, добавив, что вторая подозреваемая объявлена в федеральный розыск.
В настоящее время в полицию обратились 10 человек, пострадавших от действий злоумышленниц, общая сумма ущерба составила более 15 млн руб. По данному факту возбуждены уголовные дела о мошенничестве.