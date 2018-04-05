Полицейские задержали в Подольске одну из подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью на 15 млн руб.

«Сотрудниками УМВД России по городскому округу Подольск по подозрению в совершении мошеннических действий установлены две жительницы Серпуховского района в возрасте 49 и 54 лет. Злоумышленницы предлагали гражданам помощь в приобретении недвижимости по выгодным ценам, благодаря якобы существующим знакомствам в государственных регистрационных органах. После чего, введя потерпевших в заблуждение и выдав расписку, завладевали их денежными средствами и скрывались.

Одной из подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — рассказала Т. Петрова, добавив, что вторая подозреваемая объявлена в федеральный розыск.

В настоящее время в полицию обратились 10 человек, пострадавших от действий злоумышленниц, общая сумма ущерба составила более 15 млн руб. По данному факту возбуждены уголовные дела о мошенничестве.