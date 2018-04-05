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В Волгоградской области сотрудница Росреестра незаконно оформила на друга чужую землю на Волге
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В Волгоградской области сотрудница Росреестра незаконно оформила на друга чужую землю на Волге 

Rambler News Service 2 часа назад
Прокуратура Ленинского района Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудницы областного Управления Росреестра, сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру».
Как сообщает издание со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, главного специалиста-эксперта межмуниципального отдела по городу Волжскому и Ленинскому району обвиняют во внесении ложных сведений в госреестр прав на недвижимость.
Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы ведомственной проверки.
Так, в 2014 году женщина по просьбе своего знакомого переоформила на него участок площадью в два гектара. Земля, которую сотрудница Росреестра «подарила» другу, располагалась на берегу Волги. Чтобы замаскировать свои незаконные действия, обвиняемая подделала документы: она изготовила фиктивную дарственную на имя своего приятеля, причём в качестве щедрого дарителя выступал человек, который к тому времени уже умер.
Расследованием уголовного дела занимались сотрудники областного СУ Следственного Комитета. Сама фигурантка полностью признала свою вину. В ближайшее время судьбу женщины определит Ленинский районный суд; ей грозит лишение свободы на срок до четырёх лет.
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