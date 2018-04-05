В Волгоградской области сотрудница Росреестра незаконно оформила на друга чужую землю на Волге

Прокуратура Ленинского района Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудницы областного Управления Росреестра , сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру».

Как сообщает издание со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры , главного специалиста-эксперта межмуниципального отдела по городу Волжскому и Ленинскому району обвиняют во внесении ложных сведений в госреестр прав на недвижимость.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы ведомственной проверки.

Так, в 2014 году женщина по просьбе своего знакомого переоформила на него участок площадью в два гектара. Земля, которую сотрудница Росреестра «подарила» другу, располагалась на берегу Волги. Чтобы замаскировать свои незаконные действия, обвиняемая подделала документы: она изготовила фиктивную дарственную на имя своего приятеля, причём в качестве щедрого дарителя выступал человек, который к тому времени уже умер.