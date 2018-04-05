Приморец получил восемь лет тюрьмы за торговлю и выращивание конопли

Спасским районным судом вынесен приговор 25-летнему местному жителю, который осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства), ч. 3 п. «б» ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт растений, содержащих наркотические средства, совершенный в значительном размере).

Как установлено в судебном заседании, в мае 2017 года фигурант во дворе своего частного дома посеял семена запрещенных к возделыванию семян конопли. После этого незаконно культивировал свыше 250 растений конопли до стадии созревания.

В дальнейшем он оборвал листья и макушечные части 37 растений, которые сбыл, остальные растения были обнаружены и изъяты из незаконного оборота сотрудниками ОНК МО МВД России «Спасский».