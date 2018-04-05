Заочнику из ОГУ назначили штраф в 600 тыс. рублей за взятку

В апреле в Ленинском райсуде Оренбурга прошло заседание по делу о даче взятки преподавателю вуза через посредника.

Установлено, что студент-заочник, переведенный из Оренбургского института менеджмента в ОГУ, не желая самостоятельно сдавать сессии за три семестра, обратился к бывшему сотруднику ОГИМ. Его подсудимый попросил помочь проставить оценки по учебным дисциплинам без фактической сдачи. Экс-сотрудник вместе с группой лиц выступили в качестве посредников при передаче взятки в 100 000 рублей.

Приговором суда 34-летний студент признан виновным за дачу взятки должностному лицу через посредника в значительном размере. Осужденному назначено наказание в виде штрафа в 600 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.