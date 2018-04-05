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Заочнику из ОГУ назначили штраф в 600 тыс. рублей за взятку
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Заочнику из ОГУ назначили штраф в 600 тыс. рублей за взятку 

ProOren 1 час назад
В апреле в Ленинском райсуде Оренбурга прошло заседание по делу о даче взятки преподавателю вуза через посредника.
Установлено, что студент-заочник, переведенный из Оренбургского института менеджмента в ОГУ, не желая самостоятельно сдавать сессии за три семестра, обратился к бывшему сотруднику ОГИМ. Его подсудимый попросил помочь проставить оценки по учебным дисциплинам без фактической сдачи. Экс-сотрудник вместе с группой лиц выступили в качестве посредников при передаче взятки в 100 000 рублей.
Приговором суда 34-летний студент признан виновным за дачу взятки должностному лицу через посредника в значительном размере. Осужденному назначено наказание в виде штрафа в 600 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.
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