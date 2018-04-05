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Студент-заочник ОГУ оштрафован на 600 тысяч за взятку преподавателю
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Студент-заочник ОГУ оштрафован на 600 тысяч за взятку преподавателю 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Ленинский районный суд Оренбурга признал виновным студент-заочник ОГУ в даче взятки в значительном размере.
Из материалов дела известно, что 34-летний оренбуржец при переводе из ОГИМ обратился к бывшему сотруднику своего вуза, чтобы он в новом месте учебы помог договориться проставить оценки за три семестра. В тоге тот с группой лиц осуществили посредничество во взяточничестве на сумму более 100 тысяч рублей.
Студент-злоумышленник приговорен к штрафу в размере 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба суда.
Приговор не вступил в законную силу.
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