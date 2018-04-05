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МВД: виновных в регистрации на Урале в квартире 7 тысяч человек накажут
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МВД: виновных в регистрации на Урале в квартире 7 тысяч человек накажут 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Замглавы МВД России Игорь Зубов заявил, что регистрация в квартире в Екатеринбурге около 7 тысяч человек стала возможна из-за халатности конкретных должностных лиц, которые будут за это отвечать.
"В данном случае возбуждено конкретное уголовное дело. Этот факт является следствием недобросовестного исполнения своих обязанностей конкретными должностными лицами, которые за это будут отвечать. Механизмов выявления и привлечения к ответственности за это достаточно", — сказал Зубов в Госдуме, отвечая на соответствующий вопрос депутата.
Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга фиктивно прописал в своей квартире 6,8 тысячи человек, при этом почти всех — уже после возбуждения полицией дела о незаконной регистрации первых 57 человек. Позже он признался, что прописал у себя в квартире за 10 лет порядка 20 тысяч иностранных граждан. В отношении сотрудников городского УМВД, имеющих отношение к истории, начали служебную проверку. В ГУМВД Свердловской области заявили, что ранее прокуратура Орджоникидзевского района настояла на прекращении уголовного преследования хозяина квартиры.
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