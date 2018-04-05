Житель Псковщины убил 48-летнюю москвичку, искавшую жениха на «Одноклассниках»

Псковской области следователи завершили предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Виталия Русинова. Он расправился с жительницей столицы, которую обманул обещаниями скорой женитьбы и совместного туризма. Русинов познакомился с жертвой в популярной соцсети.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщает

официальный сайт

Установлено, что в конце 2015 года Виталий Русинов познакомился в соцсети «Одноклассники» с 48-летней москвичкой. Вступив с ней в романтическую интернет-переписку, злоумышленник с марта по май 2016 года сообщал женщине заведомо ложные сведения о своем тяжелом положении. В итоге Русинов «склонил потерпевшую к перечислению на его банковскую карточку и лицевой счет мобильного телефона более 150 тысяч рублей».

"В дальнейшем, под предлогом поездки в круиз и заключения с ним брака, мужчина предложил ей встретиться на территории Псковской области", — говорится в пресс-релизе.

Перспектива обретения мужа-"альфонса", который еще до свадьбы стал выпрашивать крупные суммы денег, москвичку не испугала. 14 мая 2016 года потерпевшая встретилась с подозреваемым в условленном месте. Русинов вывез «невесту» в лесной массив на территории Тосненского района Ленинградской области . Там с целью хищения имущества и последующего убийства он напал на жертву и нанес ей смертельные травмы.

Труп москвички преступник закопал на месте расправы. Затем он похитил имущество потерпевшей стоимостью не менее 160 тысяч рублей.