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Должностное лицо подмосковной фирмы заплатит двойной штраф за ветеринарные нарушения
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Должностное лицо подмосковной фирмы заплатит двойной штраф за ветеринарные нарушения 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям за нарушения ветеринарно-санитарных правил оштрафовало должностное лицо подмосковного ООО «Атлантик киперс», однако штраф не был уплачен в срок, поэтому суд принял решение удвоить его сумму, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ранее должностное лицо ООО «Атлантик киперс» было привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 3 тысяч рублей. Однако в установленный срок штраф не был оплачен. За неуплату административного штрафа в срок, в отношении должностного лица ООО «Атлантик киперс» был составлен протокол об административном правонарушении и материалы дела были направлены в судебный участок №62 района Ясенево города Москвы для принятия решения.
«В марте 2018 года решением суда должностное лицо ООО «Атлантик киперс» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа — 6 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.
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