Должностное лицо подмосковной фирмы заплатит двойной штраф за ветеринарные нарушения

Управление Россельхознадзора по городу Москва , Московской и Тульской областям за нарушения ветеринарно-санитарных правил оштрафовало должностное лицо подмосковного ООО «Атлантик киперс», однако штраф не был уплачен в срок, поэтому суд принял решение удвоить его сумму, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее должностное лицо ООО «Атлантик киперс» было привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 3 тысяч рублей. Однако в установленный срок штраф не был оплачен. За неуплату административного штрафа в срок, в отношении должностного лица ООО «Атлантик киперс» был составлен протокол об административном правонарушении и материалы дела были направлены в судебный участок №62 района Ясенево города Москвы для принятия решения.

«В марте 2018 года решением суда должностное лицо ООО «Атлантик киперс» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа — 6 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.