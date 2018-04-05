Прохожий выстрелил полицейскому в лицо на ул. 1905 года из-за замечания

Столичная полиция разыскивает мужчину, который выстрелил в лицо сотруднику МВД , сделавшему ему замечание. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, утром 4 апреля на ул. 1905 года сотрудник патрульно-постовой службы полиции столкнулся в подземном переходе с незнакомым гражданином. «Находившийся в гражданской одежде сотрудник сделал мужчине замечание, а тот достал газовый пистолет и выстрелил полицейскому в лицо, после чего скрылся в неизвестном направлении», — сказал источник.

По данному факту в МВД возбудили уголовное дело о хулиганстве. Полиция разыскивает высокого мужчину средних лет плотного телосложения, который был одет в черную кожаную куртку и синие джинсы. Преступник нес черную сумку.