Прохожий выстрелил полицейскому в лицо на ул. 1905 года из-за замечания 

Столичная полиция разыскивает мужчину, который выстрелил в лицо сотруднику МВД, сделавшему ему замечание. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, утром 4 апреля на ул. 1905 года сотрудник патрульно-постовой службы полиции столкнулся в подземном переходе с незнакомым гражданином. «Находившийся в гражданской одежде сотрудник сделал мужчине замечание, а тот достал газовый пистолет и выстрелил полицейскому в лицо, после чего скрылся в неизвестном направлении», — сказал источник.
По данному факту в МВД возбудили уголовное дело о хулиганстве. Полиция разыскивает высокого мужчину средних лет плотного телосложения, который был одет в черную кожаную куртку и синие джинсы. Преступник нес черную сумку.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил Агентству «Москва», что на ул. 1905 года неизвестный выстрелил в полицейского из «травматики» и скрылся. В то же время пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщала, что по указанному адресу неизвестный распылил в лицо правоохранителю содержимое газового баллончика.