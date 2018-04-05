Ещё
Прохожий выстрелил полицейскому в лицо на ул. 1905 года из-за замечания
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прохожий выстрелил полицейскому в лицо на ул. 1905 года из-за замечания 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Столичная полиция разыскивает мужчину, который выстрелил в лицо сотруднику МВД, сделавшему ему замечание. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, утром 4 апреля на ул. 1905 года сотрудник патрульно-постовой службы полиции столкнулся в подземном переходе с незнакомым гражданином. «Находившийся в гражданской одежде сотрудник сделал мужчине замечание, а тот достал газовый пистолет и выстрелил полицейскому в лицо, после чего скрылся в неизвестном направлении», — сказал источник.
По данному факту в МВД возбудили уголовное дело о хулиганстве. Полиция разыскивает высокого мужчину средних лет плотного телосложения, который был одет в черную кожаную куртку и синие джинсы. Преступник нес черную сумку.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил Агентству «Москва», что на ул. 1905 года неизвестный выстрелил в полицейского из «травматики» и скрылся. В то же время пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщала, что по указанному адресу неизвестный распылил в лицо правоохранителю содержимое газового баллончика.
Агентство «Москва»: последние новости
Защита «вора в законе» Шакро Молодого обжаловала приговор «Ведьма Агриппина» под предлогом снятия порчи выманила у пенсионерки в центре Москвы более 500 тыс. руб. Полицейские задержали в Подольске одну из подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью на 15 млн руб.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Войска ВВО подняты по тревоге84
«Крым захватим танками»225
В Подмосковье обвалились цены на дачи80
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова114
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством87
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение