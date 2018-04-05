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В Приморье школьник получил год ограничения свободы за телефонный терроризм
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В Приморье школьник получил год ограничения свободы за телефонный терроризм 

Prim.News 2 часа назад
Он сделал ложное сообщение о заложенной бомбе.
Михайловским районным судом вынесен приговор несовершеннолетнему местному жителю, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве или иных действиях, создающих опасность гибели людей либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в мае 2017 года 16-летним учеником одной из школ. Фигурант, находясь в здании образовательного учреждения, с помощью планшета (из которого предварительно вынул сим-карту) и установленной на нем функции экстренного вызова, осуществил звонок в службу спасения.
В ходе телефонного разговора он сообщил о том, что в школе заложена бомба.
При этом данное заявление являлось ложным, что позднее подтвердили выехавшие на место предполагаемого взрыва правоохранители, не обнаружившие никакого взрывного устройства.
В результате преступных действий фигуранта для проверки заведомо недостоверного сообщения об акте терроризма были задействованы силы спецслужб, тем самым необоснованно затрачено порядка 45 тыс. рублей бюджетных средств.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное наказание в виде 1 года ограничения свободы. Кроме этого, суд удовлетворил требования гражданских исков о взыскании необоснованно затраченных для предотвращения акта терроризма денежных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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