В Самаре задержали мужчину, который угрожал поджечь АЗС

Сотрудники полиции раскрыли разбойное нападение на автозаправочную станцию в Самаре

Как рассказала правоохранителям работница АЗС, к кассе заправки подошел мужчина с пластиковой бутылкой в руках. Он потребовал отдать ему наличные деньги. Злоумышленник сообщил напуганной женщине, что прихватил с собой горючую жидкость и намеревается поджечь здание.

— Когда у мужчины закончились слова, он перешел к делу и вылил содержимое бутылки на окно кассы. Сотрудница АЗС отдала преступнику 11 000 рублей, после чего тот скрылся в неизвестном направлении, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения. В поисках преступника они задействовали кинологов и служебных собак.