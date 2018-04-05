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В Самаре задержали мужчину, который угрожал поджечь АЗС
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В Самаре задержали мужчину, который угрожал поджечь АЗС 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Сотрудники полиции раскрыли разбойное нападение на автозаправочную станцию в Самаре.
Как рассказала правоохранителям работница АЗС, к кассе заправки подошел мужчина с пластиковой бутылкой в руках. Он потребовал отдать ему наличные деньги. Злоумышленник сообщил напуганной женщине, что прихватил с собой горючую жидкость и намеревается поджечь здание.
— Когда у мужчины закончились слова, он перешел к делу и вылил содержимое бутылки на окно кассы. Сотрудница АЗС отдала преступнику 11 000 рублей, после чего тот скрылся в неизвестном направлении, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения. В поисках преступника они задействовали кинологов и служебных собак.
Злоумышленника нашли сотрудники ДПС на улице Мориса Тореза. Им оказался 47-летний безработный мужчина. Его никогда не привлекали к уголовной ответственности. Но самарец вел асоциальный образ жизни. Теперь мужчине грозит лишение свободы сроком до 8 лет.
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