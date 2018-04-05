Суды смогут избирать запрет на определенные действия в качестве меры пресечения

Госдума приняла в третьем чтении закон, вводящий запрет определенных действий в качестве меры пресечения.

Она предусматривает ограничение прав обвиняемого или подозреваемого, за исключением его изоляции в жилом помещении. Меру может избрать суд.

За преступления небольшой и средней тяжести ограничения могут ввести на 12 месяцев, за тяжкие преступления — на 24 месяца, за особо тяжкие — на 36 месяцев.

Суд может установить запрет на следующие действия: выходить в определенные периоды времени из места жительства, находиться в определенных местах или ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них. Кроме того, может быть ограничено общение с конкретными людьми, возможность отправки почтовой корреспонденции, использование средств связи и интернета. Если преступление связано с нарушением правил дорожного движения, то суд может запретить управлять автомобилем или иным транспортным средством.

Время применения запрета не будет включаться в общий срок содержания под стражей. Срок соотношения меры пресечения и срок домашнего ареста должны находиться в соотношении два дня к одному дню. Суд может обязать обвиняемого или подозреваемого соблюдать один или несколько запретов. За соблюдением меры будут осуществлять контроль.

Если человек попадет в больницу, то все запреты сохранятся, а местом их исполнения станет медицинское учреждение. Вопрос о снятии или изменении меры пресечения должен будет решать суд.

Если человек отказывается соблюдать запрет или не позволяет контролировать его соблюдение, то суд по ходатайству следователя или дознавателя может изменить меру на более строгую.

Уточняется, что обвиняемому не могут запретить вызывать по телефону скорую помощь, полицию или другие экстренные службы. Разрешены также контакты с контролирующим органом, дознавателем, следователем. Если запрет касался использования средств связи, то человек обязан проинформировать о каждом звонке контролирующий орган.