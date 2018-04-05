Пёс с ножом в голове нашёл новых хозяев — живодёров ищет полиция

Новосибирская полиция после проверки прокуратуры возбудила уголовное дело о жестоком обращении с псом Греем, который бегал по Дзержинскому району с ножом в голове, — собака пошла на поправку и уже нашла новых хозяев.

«Уголовное дело возбудили дознаватели [отдела полиции № 5 «Дзержинский»] по части 1 статьи 245 УК РФ в отношении неустановленного лица», — сообщила корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Евгения Дампилова.

Об истории Грея НГС рассказывал в январе — тогда жители улицы Полякова в Дзержинском районе заметили собаку, которой неизвестные вонзили в голову нож.

Как поясняла волонтёр благотворительного фонда помощи животным «Варежка» Светлана Пальчунова, в первый раз поймать раненую дворнягу очевидцы не смогли. Собака нашлась спустя сутки. У неё было три ножевых ранения: два на морде и одно на боку. Неравнодушные люди, нашедшие Грея, оказали ему первую помощь, вытащили застрявший в губе нож и выбросили его — так единственное существенное доказательство преступления было потеряно. Волонтёры отправили Грея в клинику — там его срочно прооперировали. По словам Светланы Пальчуновой, хозяева собаки её судьбой даже не интересовались.

После публикации на НГС в ситуации начала разбираться прокуратура Дзержинского района Новосибирска. Её представитель опросила очевидцев, которые нашли раненую собаку, и пришла к выводу, что в этой ситуации действительно усматриваются признаки преступления. «Мы направили материалы проверки [в орган дознания] для решения вопроса об уголовном преследовании», — рассказала Евгения Дампилова.

После этого полиция вынесла постановление о возбуждении уголовного дела.

С собакой сейчас всё в порядке: она не только выжила, но и обзавелась новыми хозяевами.

«Грей сейчас благополучно пристроен в семью, и в эту же семью у нас забрали кошку», — сообщила корреспонденту НГС волонтёр «Варежки» Анна Верниковская.

Также недавно полиция возбудила уголовное дело по факту убийства собаки в супермаркете «Мария-Ра» в Первомайском районе: работник магазина убил бродячего тойпуделя ножницами на глазах покупателей.