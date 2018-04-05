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Пёс с ножом в голове нашёл новых хозяев — живодёров ищет полиция
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Пёс с ножом в голове нашёл новых хозяев — живодёров ищет полиция 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Новосибирская полиция после проверки прокуратуры возбудила уголовное дело о жестоком обращении с псом Греем, который бегал по Дзержинскому району с ножом в голове, — собака пошла на поправку и уже нашла новых хозяев.
«Уголовное дело возбудили дознаватели [отдела полиции № 5 «Дзержинский»] по части 1 статьи 245 УК РФ в отношении неустановленного лица», — сообщила корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Евгения Дампилова.
Об истории Грея НГС рассказывал в январе — тогда жители улицы Полякова в Дзержинском районе заметили собаку, которой неизвестные вонзили в голову нож.
Как поясняла волонтёр благотворительного фонда помощи животным «Варежка» Светлана Пальчунова, в первый раз поймать раненую дворнягу очевидцы не смогли. Собака нашлась спустя сутки. У неё было три ножевых ранения: два на морде и одно на боку. Неравнодушные люди, нашедшие Грея, оказали ему первую помощь, вытащили застрявший в губе нож и выбросили его — так единственное существенное доказательство преступления было потеряно. Волонтёры отправили Грея в клинику — там его срочно прооперировали. По словам Светланы Пальчуновой, хозяева собаки её судьбой даже не интересовались.
После публикации на НГС в ситуации начала разбираться прокуратура Дзержинского района Новосибирска. Её представитель опросила очевидцев, которые нашли раненую собаку, и пришла к выводу, что в этой ситуации действительно усматриваются признаки преступления. «Мы направили материалы проверки [в орган дознания] для решения вопроса об уголовном преследовании», — рассказала Евгения Дампилова.
После этого полиция вынесла постановление о возбуждении уголовного дела.
«Проводятся мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления», — прокомментировали расследование дела в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
С собакой сейчас всё в порядке: она не только выжила, но и обзавелась новыми хозяевами.
«Грей сейчас благополучно пристроен в семью, и в эту же семью у нас забрали кошку», — сообщила корреспонденту НГС волонтёр «Варежки» Анна Верниковская.
Также недавно полиция возбудила уголовное дело по факту убийства собаки в супермаркете «Мария-Ра» в Первомайском районе: работник магазина убил бродячего тойпуделя ножницами на глазах покупателей.
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