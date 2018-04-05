Суд оштрафовал пенсионера за покупку «шпионских» очков с камерой в Прикамье

В Прикамье 60‐летний мужчина купил в интернете солнцезащитные очки для негласного получения информации и нарвался на штраф за якобы шпионское оборудование. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс‐службу СУ СК РФ по Пермскому краю

Спецслужбы заинтересовались пенсионером после того, как он заказал гаджет. Задержали его во время получения товара. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». В результате суд назначил обвиняемому штраф в размере 15 тысяч рублей.