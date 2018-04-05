В Виноградовском районе директор ДК незаконно выплатила 90 тысяч своему сын

Директора одного из домов культуры Виноградовского района подозревают в растрате 90 тысяч рублей.

Следователи возбудили против женщины уголовное дело. По версии следствия, в 2016 году подозреваемая фиктивно устроила своего сына, который проживает совсем в другом районе области, на работу в ДК. При этом он, как и любой другой работник, получал месячную заплату на свой счёт. В следственном комитете сообщают, что всего таким образом было потрачено 90 тысяч рублей.

В данный момент следствие продолжается, устанавливаются подробные обстоятельств преступления.