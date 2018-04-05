Братьев-предпринимателей будут судить за обман дольщиков жилья

Жертвами петрозаводских обманщиков стали 16 человек: сумма гражданских исков составляет более 35 миллионов рублей.

Заместитель прокурора республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Петрозаводска . Им инкриминируют мошенничество. В списке пострадавших от действий обвиняемых — более 10 человек. Уголовное дело после вручения копии обвинительного заключения будет направлено на рассмотрение в Петрозаводский городской суд.

— По версии следствия, в 2013-2015 годах два брата-предпринимателя совершили мошеннические действия, сопряженные с нарушением прав участников долевого строительства многоквартирных домов, а также с подменой указанных договоров иными гражданско-правовыми отношениями,

— говорится в сообщении прокуратуры

Один из обвиняемых получил от четырех граждан по предварительным договорам на приобретение блок-секций в доме в Петрозаводске более 17,6 млн рублей, не намереваясь в действительности исполнять обязательства по договору.

Также предприниматели убедили 12 граждан заключить с ними договоры участия в долевом строительстве еще одного дома. Братья в счет оплаты получили более 23,4 млн рублей. Обвиняемые распорядились деньгами потерпевших в личных целях.

Уточняется, что с целью скрыть хищение и создать видимость законности своих действий, предприниматели частично выполнили работы по строительству домов, но не довели их до конца.

Потерпевшие получили возведенные с многочисленными грубыми нарушениями недостроенные и непригодные для проживания дома, которые они вынуждены доделывать своими силами.

Вдобавок обвиняемые под предлогом займа для продолжения строительства похитили у одного из потерпевших 1,5 млн рублей, не собираясь возвращать деньги.

В рамках уголовного дела потерпевшие предъявили гражданские иски к обвиняемым на общую сумму более 35,8 млн рублей.