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Рецидивист из Московской области угрожал убить судью в Нижнем Новгороде
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Рецидивист из Московской области угрожал убить судью в Нижнем Новгороде 

В городе N 2 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
В Нижнем Новгороде вынесен приговор жителю Московской области, который угрожал убийством федеральному судье. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Об этом сообщается на сайте Нижегородского областного суда.
Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности. В сентябре 2016 года судья Канавинского районного суда вынесла определение об оставлении без рассмотрения его заявления о восстановлении пропущенного процессуального срока для обжалования ранее принятого решения. У злоумышленника возникла личная неприязнь к служительнице Фемиды. Находясь в следственном изоляторе, он написал судье два письма, в которых угрожал убить ее.
Кроме того, после окончания предварительного расследования по уголовному делу, следователь предъявил злоумышленнику и его защитнику материалы уголовного дела для ознакомления. Подсудимый вырвал из них листы, включающие процессуальные документы, а затем разорвал их, чем воспрепятствовал всестороннему, полному и объективному расследованию дела. Свою вину злоумышленник не признал.
В общей сложности с учетом неотбытой ранее части наказания мужчина проведет за решеткой 15 лет и шесть месяцев. Пять лет он отсидит в тюрьме, а оставшиеся годы — в исправительной колонии особого режима.
Напомним, пьяный мужчина угрожал ножом полицейскому на вокзале в Нижнем Новгороде.
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