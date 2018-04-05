Рецидивист из Московской области угрожал убить судью в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде вынесен приговор жителю Московской области , который угрожал убийством федеральному судье. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы. Об этом сообщается на сайте Нижегородского областного суда.

Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности. В сентябре 2016 года судья Канавинского районного суда вынесла определение об оставлении без рассмотрения его заявления о восстановлении пропущенного процессуального срока для обжалования ранее принятого решения. У злоумышленника возникла личная неприязнь к служительнице Фемиды. Находясь в следственном изоляторе , он написал судье два письма, в которых угрожал убить ее.

Кроме того, после окончания предварительного расследования по уголовному делу, следователь предъявил злоумышленнику и его защитнику материалы уголовного дела для ознакомления. Подсудимый вырвал из них листы, включающие процессуальные документы, а затем разорвал их, чем воспрепятствовал всестороннему, полному и объективному расследованию дела. Свою вину злоумышленник не признал.

В общей сложности с учетом неотбытой ранее части наказания мужчина проведет за решеткой 15 лет и шесть месяцев. Пять лет он отсидит в тюрьме, а оставшиеся годы — в исправительной колонии особого режима.

Напомним, пьяный мужчина угрожал ножом полицейскому на вокзале в Нижнем Новгороде.