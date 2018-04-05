В Уватском районе мужчина забрался в чужой дом и уснул на диване

Жительница села Ивановка на днях обратилась в дежурную часть Уватского района. Женщина сообщила, что в квартиру ее отца проник знакомый ей мужчина и находился там в отсутствие хозяев продолжительное время.

Полицейские установили, что в день совершения противоправного деяния в квартире 49-летнего мужчины вышла из строя система автономного отопления жилища. Для того чтобы согреться, он сперва употребил алкоголь, а потом решил отправиться в гости к своему знакомому.

«Подойдя к дому товарища он обнаружил на дверях навесной замок. Чтобы не возвращаться в холодную квартиру, подозреваемый проник в дом отодвинув фанеру, замещающую стекло в оконном проеме. Оказавшись в спальне потерпевшего мужчина лег на диван и уснул», — сообщили в УМВД России по Тюменской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица (ч. 1 ст. 139 УК РФ). Подозреваемому грозит арест на срок до 3 месяцев.