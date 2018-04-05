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Омичку осудят за то, что она продала пиво подростку
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Омичку осудят за то, что она продала пиво подростку 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
Уголовное дело за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции завели на 43-летнюю омичку в феврале 2018 года. Женщина, несмотря на то, что знала об ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним, не попросила покупателя показать паспорт и продала ему пиво. Как оказалось, покупателю не было 18 лет.
Отметим, что женщина уже привлекалась к ответственности за аналогичное дело, тогда за правонарушение ей пришлось выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. Сейчас ей грозит наказание в виде штрафа в размере до 80 000 рублей либо исправительных работ на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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