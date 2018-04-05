В Уфе задержали киллера, застрелившего мужчину в «Камри» на Ферина

Уфе раскрыто убийство местного жителя. Арестованы трое обвиняемых, сообщает пресс-служба следкома республики.

Напомним, в феврале на улице Ферина в машине «Тойота Камри» было обнаружено тело 49-летнего мужчины с огнестрельными ранениями головы.

После допроса свидетелей, проведения экспертных исследований и сбора доказательств 28-летний местный житель, 59— и 61-летний ранее судимые мужчины были задержаны.

По версии следствия, ночью 14 февраля 59-летний и 28-летний злоумышленники поджидали потерпевшего возле его дома. Когда 49-летний уфимец подъехал на своём автомобиле к дому и собирался парковаться, 28-летний киллер четыре раза выстрелил из пистолета с близкого расстояния в голову водителя.

Сейчас устанавливаются мотивы совершения преступления. Расследование уголовного дела продолжается.