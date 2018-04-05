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В Уфе задержали киллера, застрелившего мужчину в «Камри» на Ферина
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В Уфе задержали киллера, застрелившего мужчину в «Камри» на Ферина 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе раскрыто убийство местного жителя. Арестованы трое обвиняемых, сообщает пресс-служба следкома республики.
Напомним, в феврале на улице Ферина в машине «Тойота Камри» было обнаружено тело 49-летнего мужчины с огнестрельными ранениями головы.
После допроса свидетелей, проведения экспертных исследований и сбора доказательств 28-летний местный житель, 59— и 61-летний ранее судимые мужчины были задержаны.
По версии следствия, ночью 14 февраля 59-летний и 28-летний злоумышленники поджидали потерпевшего возле его дома. Когда 49-летний уфимец подъехал на своём автомобиле к дому и собирался парковаться, 28-летний киллер четыре раза выстрелил из пистолета с близкого расстояния в голову водителя.
Сейчас устанавливаются мотивы совершения преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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