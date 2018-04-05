Мужчина ограбил и убил знакомую из соцсети, пообещав ей свадьбу и круиз

Следователи направили дело в суд.

Следственный комитет 5 апреля сообщил о завершении расследования уголовного дела Виталия Русинова, который обвиняется в убийстве знакомой из социальной сети.

Мужчине предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ, частью 4 статьи 162 УК РФ, частью 2 статьи 159 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем; разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей; мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

По данным следствия, Виталий Русинов познакомился с 48-летней москвичкой в одной из популярных соцсетей и вошел к ней в доверие.

— В период с марта по май 2016 года обманным путем, сообщая ей заведомо ложные сведения о своем тяжелом положении, он склонил потерпевшую к перечислению на его банковскую карточку и лицевой счет мобильного телефона денежных средств в общей сумме более 150 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе СК РФ.

После, под предлогом поездки в круиз и заключения с ним брака, он предложил женщине встретиться в Псковской области

Виталий Русинов встретился с убитой 14 мая 2016 года, после чего увез ее в лес и напал на нее. Мужчина нанес своей жертве телесные повреждения, в результате которых она скончалась.

— Ее тело он закопал на месте преступления, после чего скрылся, похитив принадлежащее ей имущество на общую сумму не менее 160 тысяч рублей, — добавили в пресс-службе.

В настоящее время следствие собрало доказательственную базу и направило дело в суд.

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