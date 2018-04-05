Ещё
Мужчина ограбил и убил знакомую из соцсети, пообещав ей свадьбу и круиз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мужчина ограбил и убил знакомую из соцсети, пообещав ей свадьбу и круиз 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Следователи направили дело в суд.
Следственный комитет 5 апреля сообщил о завершении расследования уголовного дела Виталия Русинова, который обвиняется в убийстве знакомой из социальной сети.
Мужчине предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ, частью 4 статьи 162 УК РФ, частью 2 статьи 159 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем; разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей; мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).
По данным следствия, Виталий Русинов познакомился с 48-летней москвичкой в одной из популярных соцсетей и вошел к ней в доверие.
— В период с марта по май 2016 года обманным путем, сообщая ей заведомо ложные сведения о своем тяжелом положении, он склонил потерпевшую к перечислению на его банковскую карточку и лицевой счет мобильного телефона денежных средств в общей сумме более 150 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе СК РФ.
После, под предлогом поездки в круиз и заключения с ним брака, он предложил женщине встретиться в Псковской области.
Виталий Русинов встретился с убитой 14 мая 2016 года, после чего увез ее в лес и напал на нее. Мужчина нанес своей жертве телесные повреждения, в результате которых она скончалась.
— Ее тело он закопал на месте преступления, после чего скрылся, похитив принадлежащее ей имущество на общую сумму не менее 160 тысяч рублей, — добавили в пресс-службе.
В настоящее время следствие собрало доказательственную базу и направило дело в суд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Следователи выясняют обстоятельства гибели двухлетней девочки, на которую упал телевизор
Вечерняя Москва: последние новости
Защита Шакро Молодого обжаловала вынесенный ему приговор Воспитателя московской кадетской школы арестовали за участие в террористической организации Задержан мужчина, выманивший у пенсионерки 660 тысяч рублей за поиск угнанного автомобиля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Войска ВВО подняты по тревоге87
«Крым захватим танками»229
В Подмосковье обвалились цены на дачи80
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова114
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством92
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение