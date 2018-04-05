Вологжанка попыталась украсть большой бутербродный набор

Масло и колбасу без оплаты попыталась вынести из магазина вологжанка. За свой поступок 32-летняя женщина попала под следствие.

Как сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии, сообщение о нарушительнице поступило вневедомственной охране вечером 4 апреля. «Тревожную» кнопку нажала администратор, которая увидела, что женщина пытается вынести неоплаченный товар из магазина. Воровку привлекли 6 пачек сливочного масла и 6 упаковок колбасных изделий.

Подозреваемую задержали, похищенное изъяли. Оказалось, что женщина не первый раз промышляет подобным образом. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за мелкие хищения продуктов из супермаркетов. Теперь преступнице грозит уголовная ответственность, вопрос о возбуждении уголовного дела сейчас решается.