Вологжанка попыталась украсть большой бутербродный набор 

Масло и колбасу без оплаты попыталась вынести из магазина вологжанка. За свой поступок 32-летняя женщина попала под следствие.
Как сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии, сообщение о нарушительнице поступило вневедомственной охране вечером 4 апреля. «Тревожную» кнопку нажала администратор, которая увидела, что женщина пытается вынести неоплаченный товар из магазина. Воровку привлекли 6 пачек сливочного масла и 6 упаковок колбасных изделий.
Подозреваемую задержали, похищенное изъяли. Оказалось, что женщина не первый раз промышляет подобным образом. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности за мелкие хищения продуктов из супермаркетов. Теперь преступнице грозит уголовная ответственность, вопрос о возбуждении уголовного дела сейчас решается.
А вот два жителя Череповца решили украсть в супермаркете кофе. Воришки попались в магазине на улице Краснодонцев в заречной части города металлургов. Двое мужчин работали слаженно: один взял с полки две пачки кофе, а второй попытался выйти из магазина, не оплачивая товар. Бойцы вневедомственной охраны задержали нарушителей. Один из них уже получал штрафы за воровство в магазинах. В итоге в отношении 43-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».