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Дюжину преступлений совершили в Вологде два подростка
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Дюжину преступлений совершили в Вологде два подростка 

Вологда.рф 42 минуты назад
Фото: Вологда.рф
Юные вологжане 16 и 17 лет оказались на скамье подсудимых. На двоих подростки совершили 12 преступлений.
По версии следствия, в июле прошлого года несовершеннолетние попытались угнать чужой автомобиль. Добычей ребят мог стать ВАЗ-11113, принадлежащий пенсионеру из дома на Паровозном переулке. Подростки разбили в машине стекло, попробовали запустить двигатель. После того, как план не сработал, юноши сбежали.
А за два дня до этого один из ребят ограбил квартиру на станции Рыбкино. Жилплощадь принадлежит пенсионерке, которой в момент ограбления не было дома. Подросток унес с собой имущества почти на 10 тысяч рублей.
Также следователи предполагают, что именно эти двое ребят угнали летом прошлого года иномарку «SAAB 99», после чего облили ее бензином и сожгли. Машина полностью выгорела, ущерб составил 200 тысяч рублей.
Как сообщает областной Следственный комитет, всего подростков подозревают в 9 кражах, покушениях на угон автомобиля, угоне автомобиля, а также в уничтожении чужого имущества. Следствие завершено, материалы дела переданы в суд.
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