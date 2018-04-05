Молодой человек попался на краже дорогостоящего коньяка

26-летнего подозреваемого в серии хищений задержали в Кондопожском районе.

4 апреля в дежурную часть отдела вневедомственной охраны по Кондопожскому району поступил сигнал «тревога» из сетевого продуктового магазина.

Директор магазина рассказала сотрудницам Росгвардии, что неизвестный молодой человек попытался пронести через кассовый узел неоплаченную бутылку дорогостоящего коньяка.

Ранее от администрации этого же магазина поступали заявления об аналогичных преступлениях, которые фиксировала камера видеонаблюдения в отношении 26-летнего мужчины. Молодой человек ранее привлекался к административной ответственности за мелкое хищение крепкого алкоголя. В жизненном багаже молодого человека также оказалась судимость за кражу и грабеж. Гвардейцы передали задержанного полиции, которая займется дальнейшим разбирательством.