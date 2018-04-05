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Курянина осудили за убийство супруга сестры
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Курянина осудили за убийство супруга сестры 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
33-летнего мужчину признали виновным в совершении преступления
Следствием и судом установлено, что ночью 7 декабря 2017 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил отомстить обидчику сестры. По данным СУ СК РФ по Курской области мужчины ранее скандалили из-за того что супруг сестры обвиняемого избивал её из ревности.
— Вооружившись ножом, злоумышленник ударил оппонента в область живота. От полученного ранения мужчина скончался, — отметил старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Максим Рассамакин.
Приговором суда курянину назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы сроком с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.
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