Курянина осудили за убийство супруга сестры

33-летнего мужчину признали виновным в совершении преступления

Следствием и судом установлено, что ночью 7 декабря 2017 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил отомстить обидчику сестры. По данным СУ СК РФ по Курской области мужчины ранее скандалили из-за того что супруг сестры обвиняемого избивал её из ревности.

— Вооружившись ножом, злоумышленник ударил оппонента в область живота. От полученного ранения мужчина скончался, — отметил старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону Максим Рассамакин.