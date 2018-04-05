Ещё
В Башкирии задержали трех подозреваемых в убийстве бизнесмена
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкирии задержали трех подозреваемых в убийстве бизнесмена 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ГТРК "Башкортостан"
В Башкирии задержаны трое подозреваемых в убийстве предпринимателя, сообщает «МедиаКорСеть» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике. Тело бизнесмена с тремя огнестрельными ранениями было обнаружено 11 февраля в автомобиле Toyota Camry.
«Сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан во взаимодействии с региональным подразделением Следственного комитета России установлены и задержаны подозреваемые в совершении убийства по найму предпринимателя в Уфе», — сообщили в МВД Башкирии.
Установлен ли заказчик убийства, в МВД не сообщили.
Rambler News Service: последние новости
Коллектор «Домашних денег» получил 5 лет колонии за вымогательство Суд арестовал владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова до 30 мая Не сообщившему о планах друга присоединиться к ИГ жителю ХМАО грозит тюремный срок
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль не определилась с предложением РФ о помощи247
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ58
ФСБ прикроет рыбаков102
Ярмольник ужаснулся высказыванию Малышевой202
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус39
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение