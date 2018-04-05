В Башкирии задержали трех подозреваемых в убийстве бизнесмена

Башкирии задержаны трое подозреваемых в убийстве предпринимателя, сообщает «МедиаКорСеть» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике. Тело бизнесмена с тремя огнестрельными ранениями было обнаружено 11 февраля в автомобиле Toyota Camry.

«Сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан во взаимодействии с региональным подразделением Следственного комитета России установлены и задержаны подозреваемые в совершении убийства по найму предпринимателя в Уфе », — сообщили в МВД Башкирии.

Установлен ли заказчик убийства, в МВД не сообщили.