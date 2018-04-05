В Лебяжье группа несовершеннолетних совершила серию краж

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетних молодых людей по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а, в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище и в крупном размере).

По версии следствия, в январе текущего года несовершеннолетние молодые, действуя группой лиц по предварительному сговору, через сарай проникли в чердак дома, расположенного в пгт Лебяжье, где разобрали доски потолка веранды и через образовавшийся проем незаконно проникли сначала в веранду, а оттуда в жилое помещение дома, откуда совершили хищение денежных средств в сумме 300 тысяч рублей.

«Потратив денежные средства, спустя небольшой промежуток времени подозреваемые решили вернуться и вновь таким образом проникнуть в дом с целью хищения имущества. В феврале текущего года они через чердак и проем в потолке проникли в жилое помещение, откуда похитили еще 160 тысяч рублей», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

По предварительным данным, молодые люди знали, что в доме проживает пожилая женщина, у которой имеются денежные накопления.

В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий личности подозреваемых были установлены. В ходе допросов они признали свою вину. Один из подозреваемых уже находится под мерой пресечения в виде заключения под стражу за ранее совершенный угон транспортного средства.

Следователи работают над сбором достаточной доказательственной базы. Расследование продолжается.