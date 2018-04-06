В Казани арестован подозреваемый в заказе поджога сотрудник банка

Предполагаемый заказчик поджога автомобиля банковского должника в Казани заключен под стражу. Об избранной Вахитовским районным судом Казани мере пресечения для подозреваемого А. В. Ильдеяркина сообщает в пятницу пресс-служба суда.

Как уточняется, Ильдеяркин подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), а именно в том, что в декабре 2017 года он за денежное вознаграждение заказал поджог автомобиля марки Volkswagen Tiguan ранее знакомому Р. Р. Гиниятуллину, после чего тот вместе с М. Д. Котовым и Д. Ф. Хисматуллиным 19 января 2018 года умышленно путем поджога повредили автомобиль марки Volkswagen Tiguan, тем самым причинив потерпевшему материальный ущерб на сумму 700 тыс. рублей.

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Напомним, днем ранее полиция Казани сообщила о задержании (еще в марте) трех ранее судимых жителей города в возрасте 23, 32 и 33 лет, подозреваемых в причастности к данному поджогу. Полицейские выяснили, что автомобиль по просьбе двух своих приятелей за вознаграждение поджег 23-летний житель Казани. Решением Вахитовского суда двум подозреваемым была избрана мера пресечения в виде ареста, один находится под домашним арестом.

Сообщалось, что полиция установила и непосредственных заказчиков данного преступления: ими оказались двое сотрудников одного из казанских банков, перед которым у потерпевшего был долг.

По данным татарстанских СМИ, арестованный является сотрудником Татсоцбанка . На сайте последнего есть информация об Артеме Васильевиче Ильдеяркине — начальнике правового управления и члене правления банка.

Татарстанское издание «Реальное время» пишет, что за несколько часов до ареста Ильдеяркина пресс-служба Татсоцбанка заявила об отсутствии информации о задержании кого-либо из сотрудников кредитного учреждения. «Руководство банка надеется, что следственные органы определят истинных виновных по делу о поджоге автомобиля директора и совладельца ООО „Фирма „Галерея вин“ Якова Цейнштейна и привлекут их к ответственности. В случае необходимости банк готов оказывать всю необходимую помощь органам следствия по расследованию данного дела“, — сказали изданию в пресс-службе.

По данным „Реального времени“, на заседании суда выяснилось, что машина Цейнштейна ему официально не принадлежит, а записана на некоего Артура Ахмадуллина. Он и признан потерпевшим по делу о поджоге, а Цейнштейн — лишь свидетель.

Издание указывает, что „между владельцами „Галереи вин“ и Татсоцбанком уже не первый месяц тянется конфликт… Совладелица компании Ирина Кузьмина обвиняла банк в попытке рейдерского захвата, частью которой, по ее мнению, и стал поджог автомобиля… В Татсоцбанке же указывали на низкие финансовые показатели фирмы, которая у них кредитовалась. Как следствие, Арбитражный суд РТ ввел в компании процедуру наблюдения. Более того, банк заявлял о намерении подать в суд на Кузьмину за клевету“.

Защитники Ильдеяркина полагают, что их клиента также оговорили. Из очной ставки Ильдеяркина с Рузелем Гиниятуллиным, чьи показания легли в основу дела против Ильдеяркина, можно сделать вывод, что имел место оговор, дал понять один из адвокатов. Уточняется, что Гиниятуллин ранее был неоднократно судим.

К слову, по версии следствия, вознаграждение для исполнителей поджога составило 20 тыс. рублей на всех, отмечает „Реальное время“.

В ходе допроса Ильдеяркин категорически отрицал свою причастность к преступлению, известно изданию. Он просил о мере пресечения в виде подписки о невыезде, а его защита в качестве альтернативы предлагала домашний арест, а также залог в сумме не менее полумиллиона рублей. Адвокаты обратили внимание суда на то, что подозреваемый положительно характеризуется по месту работы и сам явился в правоохранительные органы

Между тем в сообщении пресс-службы Вахитовского районного суда говорится: „Судом при решении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу учтены личность подозреваемого, тяжесть преступления, в совершении которого он подозревается, а также доводы следователя о том, что А. В. Ильдеяркин может скрыться от органов предварительного следствия и суда, может продолжить заниматься преступной деятельностью, препятствовать предварительному следствию путем склонения свидетелей и других участников уголовного судопроизводства к изменению показаний, уничтожить доказательства либо иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу“.