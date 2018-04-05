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Сотрудников Татсоцбанка подозревают в организации поджога машины должника
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Сотрудников Татсоцбанка подозревают в организации поджога машины должника 

АиФ Казань 57 минут назад
Фото: АиФ Казань
Полицейские задержали сотрудников Татсоцбанка, подозреваемых в организации поджога автомобиля должника, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
В ночь на 19 января в центре Казани подожгли автомобиль Volkswagen Tiguan, принадлежащий одному из предпринимателей города. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». 1 марта полицейские задержали ранее судимых жителей Казани в возрасте 23, 32 и 33 лет. Оперативники выяснили, что автомобиль по просьбе своих приятелей поджег 23-летний молодой человек. За это он получил деньги.
Далее, в ходе расследования дела, полицейские установили заказчиков поджога. Ими оказались двое сотрудников Татсоцбанка, перед которым у потерпевшего предпринимателя был долг.
Меру пресечения подозреваемым изберет Вахитовский суд.
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