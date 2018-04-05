Сотрудников Татсоцбанка подозревают в организации поджога машины должника

Полицейские задержали сотрудников Татсоцбанка , подозреваемых в организации поджога автомобиля должника, сообщает пресс-служба МВД по РТ

В ночь на 19 января в центре Казани подожгли автомобиль Volkswagen Tiguan, принадлежащий одному из предпринимателей города. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». 1 марта полицейские задержали ранее судимых жителей Казани в возрасте 23, 32 и 33 лет. Оперативники выяснили, что автомобиль по просьбе своих приятелей поджег 23-летний молодой человек. За это он получил деньги.

Далее, в ходе расследования дела, полицейские установили заказчиков поджога. Ими оказались двое сотрудников Татсоцбанка, перед которым у потерпевшего предпринимателя был долг.

Меру пресечения подозреваемым изберет Вахитовский суд.