«Космическое мошенничество» в «Квант-Н» приобрело новые масштабы

Громкое уголовное дело о хищении более миллиарда рублей при продаже акций ОАО «Квант-Н», владеющего крупным имущественным комплексом в центре Москвы , получило свое продолжение. После отправки фигурантов дела за решетку правоохранители взялись за расследование новых преступных эпизодов с участием прежних действующих лиц. На этот раз размер хищений вырос до еще более космических масштабов и составляет около полутора миллиардов рублей.

Новое дело — новый срок

Столичные следователи, доведшие до суда уголовное дело о хищении более миллиарда рублей при продаже по заниженной цене комплекса зданий ОАО «Квант-Н», дали делу второе дыхание. На сей раз правоохранители взялись за расследование случаев мошенничества, произошедших уже после совершения преступной сделки — речь идет о пропаже еще около полутора миллиардов рублей.

Напомним, что в конце января в Москве вынесли приговор бывшему руководству «Квант-Н», директору и замдиректора «Центра финансового и правового обеспечения» управления делами президента и одному из столичных бизнесменов, признав всех подсудимых виновными в мошенничестве. Подельникам назначили различные сроки лишения свободы — от трех с половиной лет колонии до шести лет колонии. Теперь, если новое расследование даст результаты, эти сроки могут вырасти в разы.

Находящимся в колонии экс-гендиректору «Квант-Н» Андрею Гришину , его заместителю Анне Мягковой (также возглавлявшей ООО «Стриктум», задействованное в покупке акций «Квант-Н») и гендиректору ООО «Темперанс» Станиславу Коренкову (купившему акции со скидкой в миллиард рублей) хотят вменить присвоение около 250 млн рублей, выведенных со счетов ОАО под видом оплаты фиктивных подрядов, заключенных с подставными фирмами. Эти махинации злоумышленники, по данным следствия, провернули уже после того, как Росимущество , а затем и Управделами президента в 2012 году потеряли контроль над «Квант-Н».

Также в новых материалах дела фигурирует два эпизода кредитного мошенничества. В первом случае «Квант-Н» занял фирме Коренкова 260 млн рублей без надежды на возврат долга, а во втором — Коренков умудрился похитить свыше 900 млн рублей у «Альфа-банка» , взяв эту сумму в кредит под залог имущества ОАО «Квант-Н» (свыше 20 зданий). Позже банк попытался взыскать с фиктивного ООО «Темперанс», созданного лишь для покупки акций «Квант-Н», сумму долга, но предприятие просто ушло в банкротство, а залоговое имущество оградили от посягательств банка решением суда, признав договор залога недействительным.