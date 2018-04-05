После полицейского рейда в Мытищах из России выдворят 115 нелегальных мигрантов

«В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Антикриминал» проверен один из строительных объектов, расположенных в Мытищах на ул. Центральная. Всего по результатам мероприятия за нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории РФ 115 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности На каждого из них наложен штраф в размере от двух до пяти тыс. руб. с последующим выдворением за пределы России», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, по информационным учетным базам проверено 135 граждан ближнего зарубежья. В настоящее время полиция проводит оперативные мероприятия для установления и задержания злоумышленников, подозреваемых в организации незаконной миграции.