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После полицейского рейда в Мытищах из России выдворят 115 нелегальных мигрантов
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После полицейского рейда в Мытищах из России выдворят 115 нелегальных мигрантов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Полиция привлекла в Мытищах 115 нелегальных мигрантов к административной ответственности с последующим выдворением за пределы РФ, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
«В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Антикриминал» проверен один из строительных объектов, расположенных в Мытищах на ул. Центральная. Всего по результатам мероприятия за нарушение правил въезда и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории РФ 115 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности На каждого из них наложен штраф в размере от двух до пяти тыс. руб. с последующим выдворением за пределы России», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, по информационным учетным базам проверено 135 граждан ближнего зарубежья. В настоящее время полиция проводит оперативные мероприятия для установления и задержания злоумышленников, подозреваемых в организации незаконной миграции.
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