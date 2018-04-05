Обыски по делу о взятке идут в администрации Всеволожского района

Следственный комитет при поддержке бойцов СОБРа ведут обыски с утра 5 апреля. Следственные мероприятия касаются экс-главы администрации Морозовки Елены Соловьевой . В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

Ранее против нее же было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Напомним, что Елена Соловьева была отстранена от должности 23 мая прошлого года по решению Всеволожского горсуда и ходатайству Следственного комитета. У нее дома были проведены обыски. Чиновницу на тот момент подозревали в манипуляциях с 15 гектарами земли стоимостью 38,4 миллиона рублей.