Жительница ХМАО перечислила более 15 000 рублей за покупку биткоинов

В полицию обратилась 20-летняя жительница Лангепаса , которая сообщила, что перевела незнакомым лицам более 15 000 рублей, в надежде увеличить свой капитал с помощью вложений в виртуальную валюту.

Сотрудникам ОМВД России по г. Лангепасу девушка рассказала, что нашла в социальных сетях рекламу сайта, на котором можно заработать, не выходя из дома. Она перешла по указанной в объявлении ссылке, которая перевела её на интернет-страницу с подробным описанием способов разбогатеть в короткие сроки, приобретая биткоины. Кроме того, там были размещены отзывы людей, якобы получивших большие проценты прибыли с помощью данного сайта. Пострадавшая связалась с представителями сайта, которые в ходе переписки продолжили уверять её в реальности представленных отзывов и выгодности предложения. Поддавшись на уловку, девушка перевела на указанный счет 10 000 рублей и через сутки получила сообщение, что внесенная сумма утроена и теперь составляет 30 000 рублей, но для того, чтобы забрать деньги, нужно отправить на счет еще 17% за перевод средств. Доверчивая гражданка выполнила и данное условие, после чего злоумышленники сообщили, что деньги она получит «чуть позже». Девушка не оставляла попыток вернуть свои средства и продолжала периодически писать своему собеседнику, но так и не получив обещанной выплаты, обратилась в полицию.

В настоящее время следователем следственного отделения ОМВД России по г. Лангепасу по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса, проводятся мероприятия по установлению личностей, причастных к совершению данного преступления.