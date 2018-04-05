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В Рязанской области задержали 11 разыскиваемых осужденных
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В Рязанской области задержали 11 разыскиваемых осужденных 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
В Рязанской области прошел первый этап межгосударственной оперативно-профилактической операции «Розыск», сообщает пресс-служба регионального УФСИН.
В процессе оперативно-розыскных мероприятий на территории региона проверили 132 адреса вероятного местонахождения разыскиваемых осужденных, а также места сбора лиц, ведущих асоциальный образ жизни.
В результате проверок было установлено местонахождение 11 осужденных, находящихся в розыске. Девять из них не прибыли к месту отбывания наказания, один уклонялся от контроля Уголовно-исполнительной инспекции и еще одного разыскивала полиция.
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