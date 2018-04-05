В Рязанской области задержали 11 разыскиваемых осужденных

В процессе оперативно-розыскных мероприятий на территории региона проверили 132 адреса вероятного местонахождения разыскиваемых осужденных, а также места сбора лиц, ведущих асоциальный образ жизни.

В результате проверок было установлено местонахождение 11 осужденных, находящихся в розыске. Девять из них не прибыли к месту отбывания наказания, один уклонялся от контроля Уголовно-исполнительной инспекции и еще одного разыскивала полиция.