В Пскове мужчина похитил спиртное с витрины магазина

Экипаж вневедомственной охраны, находившийся в Пскове на маршруте патрулирования, получил сообщение, что в охраняемом объекте — магазине на Рижском проспекте, сработала тревожная сигнализация, сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии продавец магазина пояснила, что несколько минут назад неизвестный гражданин открыто похитил с витрины спиртные напитки.

Подозреваемый, 37-летний местный житель, задержан и для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции.