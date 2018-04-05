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В Пскове мужчина похитил спиртное с витрины магазина
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В Пскове мужчина похитил спиртное с витрины магазина 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Экипаж вневедомственной охраны, находившийся в Пскове на маршруте патрулирования, получил сообщение, что в охраняемом объекте — магазине на Рижском проспекте, сработала тревожная сигнализация, сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.
Прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии продавец магазина пояснила, что несколько минут назад неизвестный гражданин открыто похитил с витрины спиртные напитки.
Подозреваемый, 37-летний местный житель, задержан и для дальнейшего разбирательства передан сотрудникам полиции.
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