В Приморско-Ахтарском районе Кубани возбудили уголовное дело о заведомо ложном доносе

В дежурную часть Отдела МВД по Приморско-Ахтарскому району Краснодарского края обратился местный житель и сообщил о нападении на него и ограблении. Об этом сообщается на сайте МВД по региону.

По словам заявителя, он работает торговым представителем одной из краснодарских фирм и, возвращаясь с выручкой в офис организации, остановился на просёлочной дороге и на несколько минут вышел из автомобиля. Там на него напали четверо неизвестных мужчин и, угрожая расправой, потребовали отдать им все имеющиеся деньги. Испугавшись за свою жизнь, заявитель отдал грабителям более 60 тысяч рублей.

На место происшествия прибыли оперативники и кинолог со служебной собакой. В районе ввели план «Перехват». При проведении следственной проверки данные о нападении не подтвердились.

Полицейские установили, что 40-летний краснодарец сообщил недостоверные сведения, хотя его предупредили об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Заявив о нападении, он хотел уйти от ответственности за растрату на личные нужды вверенных ему денежных средств.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершенном преступлении» (ч. 1 ст. 306 УК РФ), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. С работы мужчину уволили. Он возместил бывшим работодателям потраченные денежные средства, и они от своих претензий отказались.