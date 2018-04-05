Девушка спасла отчима от гибели после нападения матери с ножом в Кургане

Жительница Кургана напала на сожителя с ножом, от гибели мужчину спасла дочь женщины, сообщают в региональном СУ СКР.

Инцидент произошёл в Заозёрном микрорайоне утром 4 апреля. По версии следствия, 43-летняя женщина во время ссоры напала на мужчину с ножом. Старшая дочь подозреваемой успела вызвать медиков, которые вовремя оказали помощь пострадавшему.

«В ходе допроса женщина дала признательные показания. Следователем в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — рассказали в следственном управлении.