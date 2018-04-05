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Девушка спасла отчима от гибели после нападения матери с ножом в Кургане
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Девушка спасла отчима от гибели после нападения матери с ножом в Кургане 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Жительница Кургана напала на сожителя с ножом, от гибели мужчину спасла дочь женщины, сообщают в региональном СУ СКР.
Инцидент произошёл в Заозёрном микрорайоне утром 4 апреля. По версии следствия, 43-летняя женщина во время ссоры напала на мужчину с ножом. Старшая дочь подозреваемой успела вызвать медиков, которые вовремя оказали помощь пострадавшему.
«В ходе допроса женщина дала признательные показания. Следователем в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — рассказали в следственном управлении.
Напомним, ранее в Курганской области отдали под суд семью из четырёх человек, которых обвинили в жестоком убийстве гостя.
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