В Уфе поймали наемников, убивших карточного шулера

Уфимские следователи раскрыли убийство мужчины в его собственном автомобиле. Полиция задержала по делу троих предполагаемых наемных убийц.

— Следователи допросили больше сотни свидетелей, собрали улики и провели 30 экспертных исследований. Преступление раскрыли — по подозрению в убийстве задержали 28-летнего жителя Уфы и двух его пособников: 59-летнего и 61-летнего, — рассказали в Следственном комитете Республики.

Дознаватели выяснили, что в феврале 2018 года 49-летний уфимец подъехал на Toyota Camry к дому на улице Ферина в Инорсе. Когда он парковался, к нему подбежал молодой человек и четыре раза выстрелил в грудь и голову. Мужчина скончался на месте, его тело обнаружили прохожие. Как сообщал источник Ufa1, убитый был местным карточным шулером.

Задержанным предъявили обвинения в убийстве по найму и незаконном обороте оружия. Следователям предстоит установить, кто и зачем нанял киллеров.