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В Уфе поймали наемников, убивших карточного шулера
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В Уфе поймали наемников, убивших карточного шулера 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Уфимские следователи раскрыли убийство мужчины в его собственном автомобиле. Полиция задержала по делу троих предполагаемых наемных убийц.
— Следователи допросили больше сотни свидетелей, собрали улики и провели 30 экспертных исследований. Преступление раскрыли — по подозрению в убийстве задержали 28-летнего жителя Уфы и двух его пособников: 59-летнего и 61-летнего, — рассказали в Следственном комитете Республики.
Дознаватели выяснили, что в феврале 2018 года 49-летний уфимец подъехал на Toyota Camry к дому на улице Ферина в Инорсе. Когда он парковался, к нему подбежал молодой человек и четыре раза выстрелил в грудь и голову. Мужчина скончался на месте, его тело обнаружили прохожие. Как сообщал источник Ufa1, убитый был местным карточным шулером.
Задержанным предъявили обвинения в убийстве по найму и незаконном обороте оружия. Следователям предстоит установить, кто и зачем нанял киллеров.
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