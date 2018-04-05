Ещё
Стоматолога задержали за стрельбу у столичного бизнес-центра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стоматолога задержали за стрельбу у столичного бизнес-центра 

ИД «Собеседник» 1 час назад
4 апреля столичные полицейские задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в стрельбе из травматического пистолета.
Как передаёт агентство «Москва», инцидент произошёл ещё 27 марта на территории бизнес-центра «Парк Мира», расположенного в доме 102 на проспекте Мира в Алексеевском районе СВАО.
В полицию обратилась женщина, которая услышала выстрелы и увидела, как охранник бизнес-центра поднимает стреляные гильзы калибра 9 мм РА, найденные им на снегу.
5 апреля стало известно, что полицейские разыскали подозреваемого — столичного жителя, работающего стоматологом. В день происшествия он из хулиганских побуждений выстрелил в воздух из травматического пистолета.
По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Со стоматолога взяли подписку о невыезде.
ИД «Собеседник»: последние новости
Суд рассмотрит дело дочери работницы "Роснефти" об убийстве 4 человек Сотрудника столичной школы арестовали за сношения с террористами ФСБ полгода отслеживала разговоры и переписку братьев Магомедовых
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма124
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова90
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции223
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»542
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании95
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение