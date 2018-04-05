Стоматолога задержали за стрельбу у столичного бизнес-центра

4 апреля столичные полицейские задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в стрельбе из травматического пистолета.

Как передаёт агентство «Москва», инцидент произошёл ещё 27 марта на территории бизнес-центра «Парк Мира», расположенного в доме 102 на проспекте Мира в Алексеевском районе СВАО.

В полицию обратилась женщина, которая услышала выстрелы и увидела, как охранник бизнес-центра поднимает стреляные гильзы калибра 9 мм РА, найденные им на снегу.

5 апреля стало известно, что полицейские разыскали подозреваемого — столичного жителя, работающего стоматологом. В день происшествия он из хулиганских побуждений выстрелил в воздух из травматического пистолета.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Со стоматолога взяли подписку о невыезде.