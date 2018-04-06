В Крыму вынесли приговор гражданину Украины за контрабанду крупной партии наркотиков

Обвиняемый пытался доставить 300 г наркотиков в своём автомобиле с территории Украины для последующего распространения на российском полуострове.

Он приговорён к 15,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима . Его также лишили права управления транспортными средствами на пять лет.

Ранее сообщалось, что число попыток ввоза наркотиков в Крым выросло почти в 48 раз в 2017 году.