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В Крыму вынесли приговор гражданину Украины за контрабанду крупной партии наркотиков
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В Крыму вынесли приговор гражданину Украины за контрабанду крупной партии наркотиков 

RT на русском 34 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Верховный суд Республики Крым признал гражданина Украины виновным в контрабанде наркотических средств в особо крупном размере, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
Обвиняемый пытался доставить 300 г наркотиков в своём автомобиле с территории Украины для последующего распространения на российском полуострове.
Он приговорён к 15,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его также лишили права управления транспортными средствами на пять лет.
Ранее сообщалось, что число попыток ввоза наркотиков в Крым выросло почти в 48 раз в 2017 году.
Также интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Ижевске пресекли деятельность наркопритона.
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