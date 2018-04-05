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В Ставрополе директор колледжа вместе с замом продали мужчине диплом за 102 тысячи рублей
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В Ставрополе директор колледжа вместе с замом продали мужчине диплом за 102 тысячи рублей 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Ставрополе директора ЧПОУ «Ставропольский гуманитарно-технический колледж» и его заместителя задержали по подозрению в продаже диплома, сообщается на сайте краевого Следственного управления
СК РФ.
По версии следствия, летом 2017 года задержанные незаконно выдали мужчине диплом о среднем профессиональном образовании по специальности «Право и организация специального образования» без фактического прохождения обучения и получили от мужчины 102 тысячи рублей.
Против задержанных возбудили уголовное дело по статье «коммерческий подкуп, совершённый группой лиц по предварительному сговору, сопряжённый с вымогательством» (п.»а», «б» ч. 7 ст. 204 УК РФ).
В настоящее время подозреваемым по ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По месту жительства и работы подозреваемых проведены обыски и следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств.
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