В Ставрополе директор колледжа вместе с замом продали мужчине диплом за 102 тысячи рублей

Ставрополе директора ЧПОУ «Ставропольский гуманитарно-технический колледж» и его заместителя задержали по подозрению в продаже диплома, сообщается на сайте краевого Следственного управления

По версии следствия, летом 2017 года задержанные незаконно выдали мужчине диплом о среднем профессиональном образовании по специальности «Право и организация специального образования» без фактического прохождения обучения и получили от мужчины 102 тысячи рублей.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статье «коммерческий подкуп, совершённый группой лиц по предварительному сговору, сопряжённый с вымогательством» (п.»а», «б» ч. 7 ст. 204 УК РФ).

В настоящее время подозреваемым по ходатайству следователя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По месту жительства и работы подозреваемых проведены обыски и следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств.