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Дочь сотрудницы Роснефти предстанет перед судом за убийство матери, двух братьев и сестры
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Дочь сотрудницы Роснефти предстанет перед судом за убийство матери, двух братьев и сестры 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Уголовное дело в отношении 24-летней Дарьи Переверзевой, обвиняемой в организации убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, предстанет перед судом, сообщили в Следственном комитете России.
В Telegram-канале СКР сообщается, что Переверзева вместе со своим сожителем Дмитрием Колесниковым спланировали преступление с целью завладения деньгами и недвижимостью семьи.
Непосредственный исполнитель убийства четырех человек Колесников ранее был приговорен к пожизненному лишению свободы. Первые 10 лет, согласно приговору суда, ему предстоит провести в тюрьме, а остальные — в колонии особого режима. Находившаяся в розыске Дарья Переверзева была задержана в декабре 2016 года и арестована.
В СКР сообщили, что следствием собрана необходимая доказательственная база, и уголовное дело в отношении нее с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Московский областной суд.
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