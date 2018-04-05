Вторая обвиняемая по делу об убийстве семьи сотрудницы «Роснефти» пойдет под суд 

В Подмосковье предстанет перед судом девушка, которую обвиняют в организации убийства матери, двух братьев и сестры, говорится в сообщении СК по Московской области.
По данным следствия, 24-летняя Дарья Переверзева и ее молодой человек Дмитрий Колесников спланировали убийство, чтобы завладеть деньгами и недвижимостью семьи.
7 сентября 2014 года Колесников задушил 43-летнюю мать девушки, которая работала в "Роснефти", а затем ее 12-летнего брата. После он облил легковоспламеняющейся жидкостью свои окровавленные вещи и поджег их. В доме начался пожар, при этом в комнате на втором этаже дома находились двое детей — трехлетние двойняшки. Они погибли от отравления угарным газом.
Год назад Мособлсуд приговорил Колесникова к пожизненному лишению свободы. При этом первые десять лет, согласно приговору суда, ему предстоит провести в тюрьме, а остальные — в колонии особого режима. Колесников уверял, что в дом забрались киллеры, которые расправились с семьей и лишь ему удалось спастись. Но после он все же сознался в содеянном.
Переверзевой удалось скрыться от правоохранительных органов. Ее объявили в розыск и задержали в 2016 году. В отношении нее было возбуждено дело об организации убийства двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенного из корыстных побуждений.