Ещё
Вторая обвиняемая по делу об убийстве семьи сотрудницы «Роснефти» пойдет под суд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вторая обвиняемая по делу об убийстве семьи сотрудницы «Роснефти» пойдет под суд 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
В Подмосковье предстанет перед судом девушка, которую обвиняют в организации убийства матери, двух братьев и сестры, говорится в сообщении СК по Московской области.
По данным следствия, 24-летняя Дарья Переверзева и ее молодой человек Дмитрий Колесников спланировали убийство, чтобы завладеть деньгами и недвижимостью семьи.
7 сентября 2014 года Колесников задушил 43-летнюю мать девушки, которая работала в "Роснефти", а затем ее 12-летнего брата. После он облил легковоспламеняющейся жидкостью свои окровавленные вещи и поджег их. В доме начался пожар, при этом в комнате на втором этаже дома находились двое детей — трехлетние двойняшки. Они погибли от отравления угарным газом.
Год назад Мособлсуд приговорил Колесникова к пожизненному лишению свободы. При этом первые десять лет, согласно приговору суда, ему предстоит провести в тюрьме, а остальные — в колонии особого режима. Колесников уверял, что в дом забрались киллеры, которые расправились с семьей и лишь ему удалось спастись. Но после он все же сознался в содеянном.
Переверзевой удалось скрыться от правоохранительных органов. Ее объявили в розыск и задержали в 2016 году. В отношении нее было возбуждено дело об организации убийства двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершенного из корыстных побуждений.
ТВ Центр: последние новости
Стоматолог открыл стрельбу на территории бизнес-центра в Москве СКР возбудил дело против главы МВД Украины Мужчина открыл стрельбу из окна квартиры на севере Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма124
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова90
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции223
«Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова»542
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании95
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение