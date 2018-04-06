Тело убитого мужчины нашли в квартире на северо‑востоке Москвы 

Уголовное дело возбудили по факту убийства мужчины, тело которого нашли в квартире на северо-востоке Москвы, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, на службу «02» поступило сообщение об обнаружении трупа по адресу: Юрловский проезд, 9.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции на полу кухни в квартире по указанному адресу с колото-резаными ранениями обнаружен труп хозяина квартиры», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что давность наступления смерти около трех суток. По данному факту возбудили уголовное дело.