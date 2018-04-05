Полиция задержала подозреваемого в стрельбе на северо‑востоке Москвы

Он отметил, что 27 марта в 16:27 в полицию обратилась женщина. Она рассказала о том, что слышала звуки, похожие на стрельбу.

«В ходе проведения проверки по заявлению гражданки сотрудниками территориального подразделения полиции и участковым уполномоченным 4 апреля задержан мужчина 1987 года рождения, который подозревается в том, что около 16:00 27 марта по адресу: проспект Мира, дом 102, произвел несколько выстрелов из своего травматического оружия», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве, он находится под подпиской о невыезде.