Утекли миллионы: семеро новосибирцев пошли под суд за мошенничество с поставками медоборудования

Новосибирские полицейские закончили расследование дела о крупном мошенничестве, в котором обвиняется группа из семи человек.

В пресс-службе ГУ МВД не стали комментировать, о каких медицинских учреждениях идёт речь.

По версии следствия, с 2012-го по 2015 годы в городе действовала организованная группа, которую возглавлял 41-летний менеджер компании-поставщика медицинского оборудования и лекарств. В числе обвиняемых также были руководители медучреждений Новосибирска

«Используя своё служебное положение, должностные лица совершили ряд хищений денежных средств в крупном и особо крупном размерах, получаемых медицинским учреждением для приобретения товаров медицинского назначения. Установлено, что контракты заключались по завышенным ценам. Ущерб от противоправных деяний составил более 17 миллионов рублей. Кроме того, следователем установлено, что участниками организованной группы совершены покушения на хищение денежных средств в сумме более 3 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Всего установлено 19 эпизодов крупного мошенничества и 2 случая покушения на мошенничество. Сейчас следователи наложили арест на недвижимость, автомобили и деньги обвиняемых на общую сумму более 25 миллионов рублей.

«Одна из фигурантов уголовного дела — 39-летняя женщина — приговорена к 2 годам 6 месяцам лишения свободы», — добавили в пресс-службе полиции.

Уголовное дело в отношении семерых обвиняемых направили в суд для рассмотрения.