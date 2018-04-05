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Вооруженных ломами похитителей банкоматов спугнула сигнализация
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Вооруженных ломами похитителей банкоматов спугнула сигнализация 

Мир24 1 час назад
На северо-востоке Москвы задержаны двое подозреваемых, которые пытались похитить деньги из банкомата, сообщает столичный главк МВД России. Задержанным не удалось завершить преступный умысл, поскольку сработала сигнализация.
Попытка кражи была совершена в одном из банков, расположенном на улице Академика Королева. Там на одном из анкоматов сработала сигнализаци. По словам сотрудника банка, на мониторе видеонаблюдения он увидел, как неизвестные пытаются вскрыть либо похитить банкомат. Однако когда сработала сигнализация, злоумышленники скрылись. В тот момент в банкомате находилось около восьми миллионов рублей.
По подозреию в совершении преступления сотруднки полиции задержали двоих приезжих 32 лет. У них изъяты маски, лом, трос.
Возбуждено уголовное дело по статьям 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 158 «Кража» УК РФ. Подозревемых отправили под арест. Также их проверяют на причастность к другим преступлениям.
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